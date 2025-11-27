Trener Partizana stigao u Beograd iz Atine i doživio scenu kakvu nikad nije.

Željko Obradović stigao je na beogradski aerodrom u četvrtak, gdje su mu navijači Partizana priredili dosad nezapamćeni doček. Avion sa "Žocom" sletio je na "Nikolu Teslu" u 18.07, a Obradović je dvadesetak minuta kasnije izašao pred oduševlje navijače.

Reporterka MONDA Tijana Jevtić zabilježila je dolazak najtrofejnijeg trenera Evrope, nakon što je prošao kroz vrata na terminalu.

Obradović se okružen obezbjeđenjem sporo i teško probio kroz veliki broj navijača i nije održao govor, niti se obratio skupu.

Navijači su se organizovano okupili na svoju inicijativu, u znak podrške treneru Partizana dan nakon što je podnio ostavku. Klupski upravni odbor pružio mu je podršku na sjednici u četvrtak u 14 časova, predsjednik kluba Ostoja Mijailović rekao je da daje sve od sebe da "Žoc" ostaje, a navijači su rekli svoje.

Čim se Obradović pojavio pred njima, dočekali su ga skandiranjem "Obradović Željko" i "Željko, ostani", kao i "Novi ugovor Željku". Takođe, na beogradskom aerodromu bilo je i trubača koji su upotpunili doček Grobara.