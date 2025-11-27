Evroliga je potvrdila da će mečevi izraelskih klubova od decembra da se igraju u Izraelu. To znači da Crvenu zvezdu čeka gostovanje u Tel Avivu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Evroliga se vraća u Izrael. Makabi i Hapoel će od decembra svoje mečeve da igraju u Tel Avivu. Stiglo je zvanično saopštenje elitnog takmičenja u kom se navodi da će od 1. decembra mečevi da se igraju pred domaćim navijačima.

"Tokom sastanka klubovi su dobili detaljne informacije o posjeti delegacije Izraelu, inspekciji uslova i mjera bezbjednosti i sastanka sa ljudima iz vlasti. Pregledali su klubovi sve to i donijeta je odluka da se vrate takmičarski mečevi u Izrael. Hapoel će derbi kod kuće imati 16. decembra protiv Crvene zvezde", navodi se u saopštenju.

Vidi opis Evroligaši se vraćaju u Izrael: Stiglo saopštenje, Zvezdu čeka gostovanje u Tel Avivu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

U istom saopštenju se dodaje i da će da prate razvoj situacije u Izraelu i da će da budu u stalnoj komunikaciji sa svima kako bi se postarali da svi budu bezbjedni i da budu ispoštovane sve mere bezbjednosti.