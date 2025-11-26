Košarkaši Partizana nisu imali odgovor na igru Panatinaikosa čak devet minuta, dok je grčki tim postigao 25 poena.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Panatinaikosa u Atini, a to je otkrilo nove probleme u timu koji vodi Željko Obradović. Crno-bijeli se nalaze u veoma teškom položaju na tabeli Evrolige, a ekipi je hitno neophodna pobjeda koja bi počela proces povratka samopouzdanja. Naravno, to nije lako uraditi, posebno dok se obaraju negativni rekordi!

Partizan je dozvolio Panatinaiksou da napravi seriju 25:0 krajem treće i početkom četvrte dionice, iako je prije toga bio ravnopravan rival i držao rezultatski priključak za jednom od najboljih evropskih ekipa. Crno-bijelima se ove sezone često događaju velike serije protivnika, ali ova je nešto drugačija - jer je istorijska. Crno-bijeli su u Atini izjednačili negativni rekord Evrolige.

Nakon što je Dvejn Vašington postigao poene za 52:50 na 6:31 do kraja treće dionice, Panatinaikos je preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom. Počelo je dvojkom Keneta Farida, nastavilo se dvojkom Huanča Ernangomeza, a onda je Kendrik Nan postigao dvojku, dvije trojke i dva slobodna bacanja. Impresivnom nizu priključili su se Kostas Slukas pogođenom dvojkom, Konstantinos Mitoglu sa dva slobodna bacanja i opet Slukas, trojkom na isteku vremena u trećoj dionici.

Četvrti period meča u Atini počeo je Huančo Ernangomez sa četiri uzastopna poena, a zatim je Panajotis Kalaicakis promašio oba slobodna bacanja kojima je mogao da postavi novi rekord. Seriju Panatinaikosa prekinuo je Džabari Parker poenima sa linije penala, na 07:49 do kraja posljednje dionice, gotovo devet minuta nakon prethodnih poena crno-bijelih.

Po dostupnim informacijama, serija 25:0 iznosi i rekord Evrolige. Ovakva situacija dogodila se dva puta u bliskoj prošlosti - Asvel je imao isti niz na gostovanju Valensiji u finišu sezone 2023/24, dok je prošle sezone Bajern iz Minhena napravio seriju od 25 poena protiv Crvene zvezde. Bilo je to u martu 2025. godine, kada su Bavarci sa 39:37 otišli na nedostižnih 64:37!