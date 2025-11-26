Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su ekipu Olimpijakosa i zadržali korak sa Hapoelom.

Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su još jednu veliku pobjedu u Evroligi, pošto su bili bolji od ekipe Olimpijakosa sa 91:80. Crveno-bijeli su se ovim trijumfom vratili na deobu prvog mjesta sa Hapoelom iz Tel Aviva i sada su na skoru 9-4.

Izabranici Saše Obradovića su odigrali perfektnu četvrtu deonicu koju su dobili sa 32:15 i tako su režirali preokret koji im je donio povratak na pobjednički kolosek posle poraza od Valensije. Isti skor kao Zvezda i Hapoel ima i Panatinaikos, dok Žalgiris, Olimpijakos, Valnsija i Fenerbahče imaju pobjedu manje. Monako, Barselona i Fenerbahče kompletiraju Top 10.

Košarkaši Zvezde će sada imati vremena za odmor, pošto nas očekuje reprezentativna pauza, a nema sumnje da će Obradović imati na čemu da radi sa igračima koji neće imati obaveze u nacionalnom dresu i onima koji su se tek vratili iz povreda.