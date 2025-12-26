Poljska je podigla borbene avione zbog ruskog izviđačkog aviona kod Baltičkog mora i saopštila da je tokom noći više desetina objekata iz Bjelorusije ušlo u njen vazdušni prostor.

Poljska je poslala borbene avione da presretnu ruski izviđački avion koji je letio blizu njenog vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora, a saopštila je i da je tokom noći više desetina objekata ušlo iz Belorusije.

"Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni avioni presreli, vizuelno identifikovali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački avion koji je leteo blizu granica poljskog vazdušnog prostora", saopštila je u četvrtak poljska vojska.

Povećana pripravnost NATO-a na istoku

Zemlje na istočnom krilu NATO-a nalaze se u visokom stepenu pripravnosti zbog mogućih upada u vazdušni prostor od septembra, kada su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije, nekoliko dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

Poljski Biro za nacionalnu bezbjednost saopštio je da je nekoliko desetina objekata ušlo u poljski vazdušni prostor sa bjeloruske strane, od kojih su četiri identifikovana kao vjerovatni krijumčarski baloni.

"Masovnost povreda poljskog vazdušnog prostora, njihovo pojavljivanje tokom praznične sezone, procjena aktivnosti ruskih aviona u Baltičkom moru i činjenica da su se slični incidenti nedavno dogodili u Litvaniji, mogu ukazivati na provokaciju prikrivenu operacijom krijumčarenja", navodi se u saopštenju.

Bjeloruska i ruska ambasada u Varšavi nisu odmah odgovorile na zahtjev Rojtersa za komentar.

Krijumčarski baloni ometaju vazdušni saobraćaj

Krijumčarski baloni iz Bjelorusije više puta su ometali vazdušni saobraćaj u Litvaniji, što je dovelo do zatvaranja aerodroma u Viljnusu.

Litvanija je saopštila da je reč o krijumčarima cigareta koji predstavljaju "hibridni napad" Bjelorusije, bliskog saveznika Rusije. Bjelorusija je odbacila odgovornost za te balone.

Poljska vojska je saopštila da je deo vazdušnog prostora iznad Podlaskog vojvodstva na severoistoku zemlje, koje se graniči sa Bjelorusijom, privremeno zatvoren za civilni saobraćaj iz bezbjednosnih razloga.