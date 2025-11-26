Navjiači Partizana reagovali su na društvenim mrežama i ne žele da Željko Obradović ode iz kluba

Izvor: MN Press

Željko Obradović podnio je ostavku na mjesto trenera Partizana. Čeka se i dalje reakcija kluba i bilo kakvo oglašavanje o cijeloj toj situaciji. Za to vreme javljaju se navijači crno-bijelih na društvenim mrežama i ne žele da se to desi.

"Da vidimo ko u klubu smije da prihvati Željkovu ostavku", stav je velikog broja navijača koji su se oglasili na društvenim mrežama. Dakle, jasna poruka za predsjednika Ostoju Mijailovića i članove Upravnog odbora o celoj situaciji.

Bilo je to u drugih objava navijača poput "Željko je bio tu kada je nama bilo najteže, moramo da budemo tu i kada je njemu najteže. Ne smije da ide. Novi ugovor Željku Obradoviću", napisao je jedan od navijača na Tviteru.

ZELJKO JE BIO TU KADA JE NAMA BILO NAJTEZE, MORAMO MI DA BUDEMO TU KAD JE NJEMU NAJTEZE!

NE SME IDE!

NOVI UGOVOR ZELJKU OBRADOVICU!!!#kkp#kkcz@PartizanBC@Ostoja1945pic.twitter.com/ylH09KW3uW — Stefan (@ova_glava_luda)November 26, 2025

Traže novi ugovor za Željka

Vidi opis "Da vidimo ko smije da prihvati Željkovu ostavku": Navijači Partizana se oglasili, traže novi ugovor Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Veliki broj navijača na društvenim mrežama ima suprotno mišljenje, želi da Željko ostane, dobije novi ugovor, a da pojedini igrači dobiju otkaz.

"Željko mora da ostane, idealan scenario je da on sam odabere nekoga kome želi da bude ono što je Profa Aleksandar Nikolić bio njemu"

Željko sada mora ostati, a idealan scenario dugoročno je da on sam odabere nekoga kome on želi da bude ono što je Profa Nikolić bio njemu.#kkp — Wu-Che-teen (@Wu_Che_teen)November 26, 2025

"Žoc, ostavka nije opcija"

"I, sad ja treba da navijam za legiju stranaca koja je oterala jednog Željka Obradovića?"