Američke vlasti zabranile su prodaju svih dronova proizvedenih van SAD, uz obrazloženje da predstavljaju bezbjednosni rizik.

Izvor: Ilija Baošić

Često pominjana zabrana DJI dronova u SAD sada je postala stvarnost, ali američka vlada nije zabranila samo prodaju DJI dronova. Umjesto toga, zabranjeni su svi dronovi proizvedeni u inostranstvu. Naravno, DJI je najviše pogođen na potrošačkom tržištu.

FCC navodi da je više bezbjednosnih agencija utvrdilo da dronovi i njihove ključne komponente proizvedene u stranim zemljama predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu bezbijednost SAD.

Today, based on an Executive Branch national security determination, the FCC has added foreign-produced UAS (drones) and foreign-produced UAS critical component parts to the FCC’s Covered List on a going forward basis.



President Trump has been clear that his Administration will…pic.twitter.com/tVLlsBeOfw — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC)December 22, 2025

Zabrana se odnosi samo na novu prodaju, tako da oni koji već imaju dron proizveden u inostranstvu, i dalje mogu da ga koriste. Takođe, prodavci mogu da nastave da prodaju modele koje je FCC već odobrio - zabrana važi samo za buduće modele. U budućnosti, Ministarstvo rata ili Ministarstvo za unutrašnju bezbijednost mogu odobriti i pojedine nove modele, objašnjava GSMArena

DJI navodi da su njihovi proizvodi "među najbezbjednijima i najsigurnijima na tržištu, uz podršku višegodišnjih provjera koje su sprovodile američke vladine agencije i nezavisne treće strane", kao i da "zabrinutost u vezi sa bezbijednošću DJI podataka nije zasnovana na dokazima, već odražava protekcionizam, suprotno principima otvorenog tržišta".