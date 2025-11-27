Neumoljiva odluka Evrolige, moraće da plate i 300.000 eura.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Monako kažnjen je zabranom registracije igrača i finansijskom sankcijom od 300.000 eura od strane Evrolige. Kako razlog se navodi kršenje finansijskog fer-pleja, nedostavljanje potrebne dokumentacije i nedostatak saradnje sa Komisijom za upravljačku kontrolu.

Privremena zabrana ostaje na snazi dok se ne izmire dospjele finansijske obaveze. Na ovu odluku Monako može uložiti žalbu Sportskom arbitražnom sudu.

"Finansijski panel Evrolige, nezavisno regulatorno tijelo, izrekao je sankciju koja podrazumijeva zabranu registracije novih igrača i trenera do mjesec dana nakon što sva dospele obaveze u potpunosti budu regulisane ili nakon što je sporazum riješen, kao i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura zbog kršenja članova 32(a), 32(c) i 32(e) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Slučaj je Finansijskom panelu uputila Komisija za kontrolu upravljanja (MCC), nezavisna komisija koja preispituje finansijske rezultate klubova i njihovu usklađenost sa relevantnim propisima, 10. novembra 2025. godine.

Finansijski panel je pokrenuo sudski postupak i izrekao Monaku privremenu zabranu kojom se zabranjuje registracija igrača i trenera", navedeno je u saopštenju Evrolige.