Klub iz kneževine reagovao na kaznu Evrolige

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Monako oglasio se povodom kazne Evrolige, zbog koje mu je zabranjeno da registruje nove igrače i trenere. Tim iz kneževine saopštio je da je upoznat sa mjerom, da ona nije konačna i da je uvijek poštovao pravila.

Pročitajte saopštenje Monaka, objavljeno dan pred "vezana" gostovanja najvećim srpskim klubovima - u utorak će odigrati meč protiv Partizana (20.30 časova), a u četvrtak protiv Crvene zvezde (20 časova).

"AS Monako Basket potvrđuje da je obaviješten o privremenoj mjeri koju je usvojio Finansijski panel Evrolige, na zahtjev Komisije za kontrolu upravljanja (MCC). Ova mjera, kojom se klubu privremeno ograničava registracija novih igrača ili trenera u takmičenjima Evrolige, ima isključivo proceduralni karakter i ne predstavlja sankciju niti konačnu odluku".

"Klub želi da naglasi da je uvijek djelovao u potpunoj transparentnosti i dobroj vjeri, dosledno ispunjavajući sve zahtjeve koje postavlja Evroliga i druga nadležna tijela. AS Monako Basket održava stabilnu finansijsku poziciju i uvijek je blagovremeno ispunjavao sve obaveze prema institucionalnim partnerima".

"Uvjereni smo da će Klub, u okviru tekućeg procesa, dostaviti svu neophodnu dokumentaciju i objašnjenja koja zahtijevaju relevantna tijela Evrolige. AS Monako Basket u potpunosti poštuje principe finansijske stabilnosti i fer-pleja i u potpunosti će sarađivati sa Finansijskim panelom kako bi se ovo pitanje brzo i konačno riješilo".

"Klub ostaje u potpunosti posvećen svojim sportskim ciljevima i nastavku predstavljanja Kneževine Monako sa istim profesionalizmom, integritetom i ambicijom koji su oduvek krasili naš tim".