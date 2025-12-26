Pritvor Milutinu Simoviću ukinut je nakon što je ranije bio određen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u periodu dok je bio ministar poljoprivrede. Istraga se vodi i protiv drugih bivših zvaničnika.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Viši sud je ukinuo pritvor nekadašnjem ministru poljoprivrede Milutinu Simoviću. Prvobitno mu je pritvor određen zbog sumnje da je od 2017. do 2020. godine zloupotrijebio pravo na reprezentaciju u iznosu od oko 5.000 eura, kroz više računa od 100 do 500 eura.

Podsjećamo, Simović je prethodno hapšen 13. decembra prošle godine u vezi sa nezakonitom isplatom novca iz Agrobudžeta, koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), nanijela štetu državi od 300.000 eura. Istraga se vodi i protiv bivšeg ministra Petra Ivanovića i državnog sekretara Nemanje Katnića.

Milutin Simović bio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade od 2016. do 2020. godine, u periodu dok je premijer bio Duško Marković. Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u procesu protiv Petra Ivanovića, koji se vodi zbog nenamjenskog trošenja 23 miliona eura kredita iz Abu Dabi fonda.