Pritvor Milutinu Simoviću ukinut je nakon što je ranije bio određen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u periodu dok je bio ministar poljoprivrede. Istraga se vodi i protiv drugih bivših zvaničnika.
Viši sud je ukinuo pritvor nekadašnjem ministru poljoprivrede Milutinu Simoviću. Prvobitno mu je pritvor određen zbog sumnje da je od 2017. do 2020. godine zloupotrijebio pravo na reprezentaciju u iznosu od oko 5.000 eura, kroz više računa od 100 do 500 eura.
Podsjećamo, Simović je prethodno hapšen 13. decembra prošle godine u vezi sa nezakonitom isplatom novca iz Agrobudžeta, koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), nanijela štetu državi od 300.000 eura. Istraga se vodi i protiv bivšeg ministra Petra Ivanovića i državnog sekretara Nemanje Katnića.
Milutin Simović bio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade od 2016. do 2020. godine, u periodu dok je premijer bio Duško Marković. Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u procesu protiv Petra Ivanovića, koji se vodi zbog nenamjenskog trošenja 23 miliona eura kredita iz Abu Dabi fonda.