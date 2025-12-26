Zelenski vjeruje da će Putin odbiti posljednju verziju predloga sporazuma o kraju rata.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je skoro 90 odsto plana o kraju rata u Ukrajini spremno, ali nije siguran da će ga prihvatiti ruski predsjednik Vladimir Putin, piše ukrajinska "Pravda". Zelenski za vikend putuje na Floridu u Sjedinjene Američke Države na sastanak sa predsjednikom Donaldom Trampom.

"Taj plan od 20 tačaka, na kojem smo radili, spreman je 90 odsto. Naš zadatak je da učinimo da sve bude spremno 100 odsto. To nije jednostavno i niko ne kaže da će odmah biti 100 odsto", započeo je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik smatra da predloženi plan ima četiri strane. Objasnio je koje su.

"Naravno, tih 20 tačaka ne mogu se potpisati bez Rusije i bez Evropljana. Da, to je četvorostrani sporazum.

Ali imamo i bilateralne dogovore. I ponovo, drugo je pitanje da li ih potpisujemo sa predsjednikom (Trampom) ili ne – potrebno je da ih još jednom razmotrimo.

I, kao što sam rekao, svakodnevno dolazi do izmena u svim tim dokumentima od strane naših pregovaračkih timova. Mislim da se u nekim stvarima već može staviti tačka", dodao je Zelenski.