Crvena zvezda našla zamjenu za Hasijela Rivera koji će dugo biti van terena, a mijenjaće ga Motiejunas.

Izvor: Frederic DIDES / AFP / Profimedia

KK Crvena zvezda Meridianbet ima velikih problema sa povredama i zbog toga mora da "širi" igrački kadar, pa je tako posle povratka Jaga dos Santosa u tim - sada blizu angažovanja i novog centra. To će izgleda biti Donatas Motiejunas (35, 213 cm) koji je trenutno precrtan u Monaku, prenosi "Sport Klub".

Dve strane su vrlo blizu dogovora i očekuje se da će u narednim danima Motiejunas potpisati za Zvezdu, pošto je na duže vrijeme izgubljen centar Hasijel Rivero, već posle prve utakmice u Evroligi.

Litvanski košarkaš ima veliko iskustvo igranja u Evroligi i poslednje četiri sezone je u Monaku, ali je njegova uloga postajala sve manja i manja dolaskom Vasilisa Spanulisa. Tako je uoči ove sezone precrtan i rečeno mu je da nađe novu sredinu i čini se da će to biti Beograd.

Ko je Motiejunas?

Izvor: MN Press

Donatas Motiejunas je karijeru počeo u Žalgirisu, bio je u Benetonu, pa je odatle draftovan u NBA kao 20. pik. Iako ga je izabrala Minesota, igrao je za Hjuston, Nju Orleans i San Antonio, dok se oprobao i u Kini. Povratak u evropu usledio je upravo u Monaku u kome je u prve tri sezone zaista imao vrlo zapažen učinak, sa skoro deset poena po meču. Međutim, lane se to promijenilo i Litvanac je bio na 6,4 poena, 3,1 skokova i 0,9 asistencija, za oko 15 minuta na parketu.

Vidjećemo da li se ovim potpisom i završava (bar za sada) prelazni rok u Crvenoj zvezdi koja će već večeras probati da protiv Bajerna u Minhenu ispravi greške sa starta Evrolige protiv Olimpije iz Milana (92:82).

Podsjetimo, sem Rivera povređeni su i Džoel Bolomboj, Devonte Grejam, Ognjen Dobrić, Ajzeja Kenan i Uroš Plavšić.