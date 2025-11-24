Ergin Ataman za meč protiv Partizana neće moći da računa na Džedija Osmana, Omera Jurtsevena i Vasiliasa Toliopulosa

Partizan je otišao u Atinu bez trojice igrača (Arijana Lakića, Mitra Bošnjakovića i Karlika Džounsa), a tamo će ih Panatinaikos dočekati bez trojice igrača. Iz Grčke stižu informacije da Ergin Ataman na meču sa srpskim timom neće računati na tri košarkaša.

"Protiv Partizana neće igrati Džedi Osman, Omer Jurtseven i Vasilis Toliopulos", naveo je grčki novinar Sortis Vetakis.

Εκτός για τον αγώνα του#paobcμε την#partizanοι Cedi Osman, Omer Yurtseven and Vassilis Toliopoulos. — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71)November 24, 2025

Meč se igra u utorak 25.11 u 20.15, a Partizan će pokušati da prekine loš niz na gostovanju. Posle 12 odigranih kola PAO je četvrti sa skorom 8-4, dok je sastav Željka Obradovića na 18. mjestu sa skorom 4-8.