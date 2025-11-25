Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najsramotnijih utakmica u novijoj istoriji.

Izvor: MN Press

Crno-beli su u okviru 13. poraženi na gostovanju Panatinaikosu 91:69 (27:31, 21:13, 25:6, 18:19).

Partizan je doživio deveti poraz, dok je Panatinaikos upisao devetu pobjedu.

Gosti nisu loše igrali do sredine treće četvrtine, a onda su prosto nestali. Panatinaikos je za devet minuta napravio nevjerovatnu seriju 25:0 i tako napravili nedostižnu prednost.

Crno-bijeli su dobro otvorili meč, a posebno se isticao Sterling Braun, koji je u prvom poluvremenu ubacio 16 poena, od toga tri trojke. Partizan je vodio većim dijelom, ali je Panatinaikos u finišu poluvremena uspio da preokrene i stekne četiri poena prednosti.

Do 24. minuta igrala se egal utakmica. Posle poena Vašingtona Panatinaikos je 6:31 pre kraja treće četvrtine vodio 52:50. I onda je nastao potop. Možda će se izučavati šta se desilo sa Partizanom, ali je uslijedila serija 25:0 domaće ekipe. Nan se razigrao, a sa dvije vezane trojke donio je Panatinaikosu dvocifrenu prednost (61:50) i praktično već tada se videlo da su se crno-bijeli predali.

U nastavku nije bilo previše drame na terenu, obje ekipe su otaljale posao.

U timu Partizana Sterling Braun je bio jedini dvocifreni. Svih 16 poena je postigao u prvom poluvremenu.

Po devet poena su imali Milton i Fernando, a Vašington osam.

U domaćem timu Kendrik Nan je postigao 26 poena, Nikolas Rogavopulos 13, a Kenet Farid 12.

Sledi reprezentativna pauza, a u narednom kolu crno-bijeli dočekuju Bajern iz Minhena.