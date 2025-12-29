Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je da će nova vozila omogućiti brži, pouzdaniji i efikasniji rad na terenu.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Glavni grad Podgorica uveo je danas u operativnu upotrebu deset novih komunalnih vozila za potrebe gradskog preduzeća „Čistoća“, ukupne vrijednosti 1.669.074 eura, obezbijeđenih iz budžeta Glavnog grada, saopšteno je iz gradske uprave.

Ova investicija, kako navode, predstavlja značajan iskorak u unapređenju kvaliteta i efikasnosti komunalnih usluga. Nabavka obuhvata četiri auto-smećara (dva zapremine 8 m³, jedan od 16 m³ i jedan od 22 m³ sa kranom), jedan autopodizač, jednu auto-cistijernu za pijaću vodu sa topom, kao i četiri kipera (dva zapremine 16 m³ sa grajferom i dva od 14 m³).

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je da će nova vozila omogućiti brži, pouzdaniji i efikasniji rad na terenu.

“Deset novih vozila od danas će značajno unaprijediti operativne procese. Međutim, važno je da svi zajedno, građani Podgorice, damo svoj doprinos – pravilnim odlaganjem otpada i odgovornim ponašanjem. Samo zajedničkim naporima možemo za kratko vrijeme postići rezultate na koje ćemo svi biti ponosni“, poručio je Mujović.

On je naglasio da je riječ samo o jednom kontingentu u okviru šireg investicionog ciklusa.

“Tokom ove godine uložili smo oko 2,8 miliona eura za nabavku komunalnih vozila iz budžeta Glavnog grada, a dodatno je, kroz sredstva i projekte gradskog preduzeća Čistoća, obezbijeđeno još nekoliko stotina hiljada eura. Time ovu godinu završavamo sa investicionim ciklusom vrijednim oko 3,1 milion eura. Želim da pohvalim i izuzetne napore koje radnici Čistoće ulažu kako bi naš grad bio čist. Oni rade 24 sata dnevno, u svim vremenskim uslovima, često izloženi velikim naporima. Naša je obaveza da imamo više razumijevanja i poštovanja prema ljudima koji brinu o čistoći grada“, kazao je on, uz zahvalnost direktoru Denisu Hotu na doprinosu unapređenju rada preduzeća.

Mujović je istakao značaj podrške međunarodnih partnera, posebno Evropske unije.

“Zahvaljujući snažnoj podršci naših partnera iz Evropske unije i kampanji ‘Čuvaj da te čuva’, ostvareni su vidljivi rezultati u borbi protiv divljih deponija. Njihovim zalaganjem, a posebno uz podršku gospodina Satlera, dobili smo dozvole za postavljanje kamera na kritičnim lokacijama, što će omogućiti bolju kontrolu i efikasnije sankcionisanje neodgovornog ponašanja“, naglasio je Mujović podsjetivši i na uporedne podatke o ulaganjima.

Mujović je istakao da je u protekle fvije godine investirano više nego u, kako je kazao, prethodne dvije decenije.

“Tokom 2025. godine uložili smo oko 2,8 miliona eura u nova komunalna vozila, dok je u prethodne dvije godine ukupno uloženo 4,26 miliona eura. Poređenja radi, od osnivanja Čistoće kao DOO-a 2004. godine pa do 2023. uloženo je manje od 6 miliona eura. Dakle, za dvije godine investirano je više nego u gotovo dvije prethodne decenije“, istakao je. „To jasno pokazuje našu namjeru a to je da želimo čist i uredan grad i kao gradska administracija nastavićemo da obezbjeđujemo sve neophodne uslove kako bi čistoća u glavnom gradu bila na nivou koji građani zaslužuju“, zaključio je Mujović.

Sekretar sekretarijata za finansije Balša Špadijer istakao je da su ulaganja u gradsko preduzeće „Čistoća“ u prethodnom periodu dala konkretne i mjerljive rezultate.

“Sa posebnim zadovoljstvom ističem da je Glavni grad, zajedno sa privrednim društvom Čistoća, od 2023. godine nabavio oko 30 novih mašina i da smo zajedničkim ulaganjem premašili iznos od 6 miliona eura. Pored toga, obezbijedili smo preko hiljadu nadzemnih i dio podzemnih kontejnera. Očekujem da naredna godina bude godina finansijske konsolidacije preduzeća, izlaska iz negativnih rezultata i prelaska u zonu pozitivnog poslovanja. Početkom naredne godine planirano je pokrivanje između 50 i 70 lokacija video-nadzorom, što će dodatno unaprijediti efikasnost rada na terenu. Ova oprema i ulaganja potvrđuju da grad nikada nije bio čistiji, a uvjeren sam da ćemo smanjenjem troškova i unapređenjem operativnih procesa u narednoj godini ostvariti pozitivno poslovanje“, kazao je Špadijer.

Direktor gradskog preduzeća Čistoća d.o.o. Denis Hot istakao je da su ulaganja Glavnog grada u prethodnom periodu bila od presudnog značaja za stabilizaciju i unapređenje rada preduzeća.

“Kao što su već istakli sekretar Špadijer i gradonačelnik, u Čistoću su u prethodne dvije godine uložena značajna sredstva – ukupno oko 4 miliona eura za 30 novih vozila, uključujući i jedno vozilo nabavljeno kroz projekat. Taj podatak dovoljno govori o brizi Glavnog grada. Međutim, sav trud i ulaganja gube smisao ako prva karika u lancu zakaže, a to su građani. Ohrabruje činjenica da svijest raste i da građani sve češće reaguju na nepropisno odlaganje otpada. Danas imamo stabilno stanje voznog parka, čak pomažemo i okolnim opštinama, dok smo prije dvije godine imali svega nekoliko operativnih vozila. U narednom periodu poseban fokus mora biti na kadru, jer bez kvalitetnih i motivisanih ljudi nema održivog sistema. Ako želimo da zadržimo radnike u Crnoj Gori, moramo im obezbijediti bolje uslove“, poručio je Hot.