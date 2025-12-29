Udruženje prevoznika Crne Gore počelo je danas u 11:55 časova protestnu vožnju ulicama Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Protest je počeo kod podgoričkog Carinskog terminala, a kako je ranije najavljeno trajaće do 15h.

Razlog potesta je što su u Udruženju nezadovoljni uslovima poslovanja i nižim povraćajem novca na plaćene akcize za gorivo, navode.

Protest će se realizovati na saobraćajnicama Bulevar Šarla de Gola – Bracana Bracanovića – Bratstva i jedinstva – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog – Bulevar Džordža Vašingtona – Cetinjski put – Bulevar Georgija Žukova – Josipa Sladea -Carinski terminal.