Fortuna Entertainment Group (FEG) potpisala je ugovor o kupovini 51% udjela u kompaniji Lob, jednom od vodećih operatora klađenja i igara na sreću u Crnoj Gori, sa opcijom da postepeno poveća svoj udio.

Izvor: Nikola Vulikić

Ovo predstavlja jedno od najvećih stranih direktnih ulaganja u Crnoj Gori u posljednjih godina i značajan korak za širenje Fortunine prisutnosti na tržištima jugoistočne Evrope. Lob posluje više od 25 godina, zapošljava više od 300 radnika i ima oko 100 prodajnih mjesta, uz jak digitalni segment poslovanja.

Prema podacima, većinu prihoda Lob ostvaruje putem interneta (77%), dok 23% dolazi iz maloprodaje; oko 65% prihoda dolazi od sportskog klađenja, a ostatak od drugih igara na sreću.

Fortuna je saopštila da planira značajna ulaganja u Lob, uključujući modernizaciju tehnologije, digitalnih platformi i korisničkog iskustva, te doprinos razvoju i transparentnosti tržišta zabave u Crnoj Gori. Direktor Fortune Dieter John istakao je potencijal crnogorskog tržišta i zajednički fokus na inovacijama, dok je predsjednik Lob-a Goran Knežević naglasio da partnerstvo otvara novu fazu razvoja kompanije.