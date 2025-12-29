"Ne poznajem baš dobro, ali to je prednost za igrače jer kreću od nule. Nećemo se odreći nikoga, svi koji su u klubu i koji imaju ugovore dobiće šansu da se dokažu."

Izvor: MONDO/Balša Janković

Miodrag Božović je i zvanično novi šef stručnog štaba Budućnosti, a na klupu našeg najvećeg fudbalskog kluba stiže u trenutku koji je daleko od idealnog, kao peti trener ove sezone.

"Poznajemo se dobro - Budućnost mene, a ja Budućnost. Znamo svi da situacija nije sjajna, ali ovaj klub je takav da ona nikad nije ni bila sjajna. Takva je da jednostavno nisam mogao da odbijem da dođem, jer je bilo priča i ranije. Ovog puta stvarno sam osjetio da je klub u teškoj situaciji", poručio je Božović na pres konferenciji na kojoj je predstavljen.

"Učinićemo sve što je u našoj moći da isprvimo ovu situaciju u kojoj se Budućnost nalazi i da napravimo rezultat koji će biti pom želji navijača. Niko nema čarobni štapić i niko u sportu ne može da garantuje ništa. Ono što mogu da obećam je da ćemo da radimo i da ćemo posao da obavimo profesionalno i onako kako dolikuje - nama sportskim radnicima i klubu", dodao je Grof.

O trenutnom stanju u timu kaže.

"Ne poznajem baš dobro, ali to je prednost za igrače jer kreću od nule. Nećemo se odreći nikoga, svi koji su u klubu i koji imaju ugovore dobiće šansu da se dokažu."

Da li to važi i za igrače koje je nedavno bivši trener Dejaan Vukićević otpisao - oni iskusniji, kao i stranci?

"Oni su otpisani ne samo od trenera, nego i od kluba, tako da će teško tu biti povratka", istakao je Božović.

Kada je riječ o planovima za pojačanja u zimskom prelaznom roku, Božović je istakao:

„Klub će raditi na angažovanju novih igrača kako bi ojačao tim. Prvo moramo da vidimo sa čim raspolažemo, pa ćemo onda pričati o pojačanjima.“

Boris Spalević, predsjednik Budućnosti, govorio je o odnosu sa "Varvarima" koji su tokom jeseni traži da aktuelna Uprava napusti klub.

"Imali smo razgovore sa navijačima, pružena im je ruka, u Upravom odboru su i očekujem da Budućnost bude podržana i od strane navijača. Ne vidim razlog zašto ne bi navijali. Pozivam ih da zajedno bodrimo klub", poručio je Spalević.