Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Nikole Petrovića zbog ubistva Ivana Milačića 19. jula u bašti kafića na uglu ulica Svetozara Markovića i 13. jula.

Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je 19. jula 2025. godine, na terasi ugostiteljskog objekta u Podgorici, sa umišljajem lišio života I.M. i pri tom sa umišljajem doveo u opasnost živote oštećenih S.R., K.R. i drugih. Na način što je prilazeći stolu na terasi ugostiteljskog objekta za kojim je sjedio I.M. sa oštećenim S.R., K.R. i drugi, izvadio pištolj koji je neovlašćeno nosio bez prethodno izdate odgovarajuće isprave o oružju i iz istog ispalio više metaka u pravcu oštećenih I.M. koji je tom prilikom zadobio tjelesne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt", piše u saopštenju Višeg državnog tužilaštva.

Dodaju da je S.R. zadobio tešku tjelesnu povredu, a K.R. laku tjelesnu povredu.