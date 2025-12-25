Strateški raketni nosači Tu-95MS ruskih Vazduhoplovnih snaga izveli su planirani let iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, uz pratnju lovačkih aviona Su-33 Ratne mornarice.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Strateški raketni nosači Tu-95MS ruskih Vazduhoplovnih snaga izvršili su planirani let u vazdušnom prostoru iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Trajanje leta je bilo više od 7 sati. Lovačku pratnju su obezbjeđivale posade aviona Su-33 Ratne mornarice. U određenim fazama rute, strateške nosače raketa pratili su strani borbeni avioni.

"Posade dugoletne avijacije redovno obavljaju letove iznad neutralnih voda Arktika, Severnog Atlantika, Tihog okeana, Baltičkog i Crnog mora. Svi letovi aviona ruskih Vazduhoplovnih snaga obavljaju se u strogom skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora", dodala je Moskva.