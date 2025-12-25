Ministarstvo finansija saopštilo je da je u posljednjem periodu intenzivirana koordinisana saradnja više državnih institucija u borbi protiv nelegalnog priređivanja igara na sreću.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Ministarstvo finansija saopštilo je da je, radi efikasnog sprovođenja Zakona o igrama na sreću koji je stupio na snagu u avgustu 2025. godine, u posljednjem periodu intenzivirana koordinisana saradnja više državnih institucija u borbi protiv nelegalnog priređivanja igara na sreću, prenosi Dan.

“Inspekcija za igre na sreću je u okviru planiranih kontrola izvršila oduzimanje ukupno 11 predmeta – četiri terminala i sedam automata – u četiri objekta za priređivanje igara na sreću. Kontrole su sprovedene kod tri pravna lica – priređivača igara na sreću, a tom prilikom su utvrđene određene nepravilnosti i inicirano pokretanje odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima, u saradnji sa Upravom za igre na sreću”, saopštili su.

U konkretnim slučajevima, policija i državno tužilaštvo preduzimaju policijsko-tužilačke aktivnosti radi utvrđivanja eventualnog postojanja krivičnih djela iz ove oblasti, dok Uprava za državnu imovinu upravlja privremeno oduzetim predmetima, piše Dan.

“Cilj pojačane koordinacije je obezbjeđivanje zakonitog, transparentnog i efikasnog sprovođenja mjera oduzimanja, zaštita javnog interesa i sprječavanje nelegalnog priređivanja igara na sreću”, saopštili su iz Ministarstva finansija, kako prenosi Dan.

Pored ovih aktivnosti, Inspekcija za igre na sreću kontinuirano sarađuje sa Upravom policije u kontrolama koje se odnose na prisustvo maloljetnika u objektima za priređivanje igara na sreću, čime se dodatno jača zaštita djece i mladih.

“U zajedničkim aktivnostima učestvuju Inspekcija za igre na sreću Ministarstva finansija, Uprava za igre na sreću, Uprava policije, državno tužilaštvo i Uprava za državnu imovinu, čime je uspostavljen snažan institucionalni odgovor sa ciljem jačanja zakonitosti, transparentnosti i zaštite javnog interesa”, ističe se u saopštenju.

IZ MF-a su najavili da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama i koordinisanim djelovanjem, uz jasnu poruku da će svako kršenje Zakona o igrama na sreću biti sankcionisano u skladu sa zakonom.