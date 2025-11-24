Oskar Robertson je mislio da će njegov rekord stajati vječno. Prvo ga je sustigao Rasel Vestbruk, a sada će i Nikola Jokić.

Izvor: IanDagnall Computing / Alamy / Profimedia / YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Srećan 97. rođendan želimo Oskaru Robertsonu, čovjeku čiji je rekord trebalo da bude vječan, ali će ga uskoro oboriti Nikola Jokić.

Na današnji dan 1938. godine rođen je plejmejker koji je šezdesetih i sedamdesetih promijenio NBA ligu, šampion 1971. godine, MVP 1964. i prvi koji je počeo da reda tripl-dablove. Nakon što je tri godine bio na Sinsinatiju otišao je 1960. godine na NBA draft i prema pravilu "teritorijalnog pika" uzeli su ga Sinsinati Rojalsi, ekipa koja će 1985. godine postati tim Sakramento Kingsa.

"Big O" ako su ga zvali bio je nevjerovatan, punio je sve kolone i u karijeri je upisao 181 tripl-dabl. Kada je završio karijeru 1974. godine u dresu Milvokija delovalo je da će taj rekord stajati zauvijek, ali sada je jasno da će u 2026. Nikola Jokić prestići ovaj rekrod.

Kada je pao rekord?

Vidi opis Oskar će sa 87 godina dočekati da ga Jokić prestigne: Rekord mu stajao 50 godina, a onda se pojavio Somborac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Završio je 1974. godine karijeru Oskar Robertson i niko mu nije prišao. Vilt Čembrlen je imao 78 tripl-dalova u toj eri, nešto kasnije Džejson Kid je jedva prebacio preko 100 tripl-dablova. Tek u modernoj eri košarke, sa mnogo više šuteva i posjeda pojavio se košarkaš koji će oboriti ovaj rekord.

Rasel Vestbruk je prestigao Robertsona 2021. godine i sada je rekorder. Trenutno ima 205 tripl-dablova u karijerui, a Nikola Jokić je na 163 tripl-dabla u karijeri. Kako ovog novembra praktično svaki meč ima tripl-dabl pitanje je dana kada će prestići prvo Robertsona, a onda Vestbruka.

"Radujem se što ću srušiti njegov rekord u tripl-dablovima… a onda ću ga zezati cijeli život", rekao je Jokić jednom prilikom dok je igrao zajedno sa Vestbrukom.

Kakvu je karijeru imao Oskar Robertson?

Legendarnu! Bio je Ol Star 12 puta, MVP jednom, osvojio je šampionsku titulu sa Milvokijem,a Milvoki i Sakramento su mu povukli brojeve iz upotrebe. Bio je MVP Ol Star meča triput, a deet puta u idealnoj petorci lige, dok je šest pzuta bio najbolji asistent NBA.