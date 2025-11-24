Ostin Rivers je sastavio svoju petorku za "Svemirski basket". Devedesetih je u tom crtanom glavni lik bio Majkl Džordan, sada bi to bio - Nikola Jokić.

Ako ste odrasli devedesetih sigurno ste gledali "Svemirski basket", kultni crtani film u kome Majkl Džordan pokušava da pobijedi tim čudovišta zajedno sa Duškom Dugouškom, Petlom Sofronijem, Patkom Dačom, Tviti u svojoj ekipi. Sada klinci gledaju nastavak snimljen 2021. godine, a u njemu nažalost nema Nikole Jokića.

Makar je Ostinu Riversu žao što nije tako pošto je on na pitanje koga bi sada stavio u idealni tim NBA lige koji bi pobijedio ekipu čudovišta iz svemira odgovorio da bi to bili Nikola Jokić, Viktor Vembanjama, Kevin Durent, Entoni Dejvis i Kejd Kaningem.

Koji je idealni tim?

"Мој centar bi bio Vembanjama. Staviću obojicu u tim, nije mi bitno ko će biti četiri, a ko pet. Želim da Nikola bude glavni defanzivac, a Vembanjama bi pomagao sa njegovom visinom i dužinom. Stavljam ih u isti tim, zamislite te pasove između njih dvojice, te Nikoline asistencije.

Ostatak tima bi mi bio samo od šutera. Moj plejmejker bi bio Kejd Kaningem, a treba mi neko i da igra odbranu. Ne želim Kejda i Šeja u istom timu, lopta je potrebna obojici. Moram da izaberem jednog. Mislim da je Šej bolji igrač ukupno, ali izabraću Kejda. Na dvojci bih najvjerovatnije izabrao Entonija Edvardsa, a na trojku bi stavio Kevina Durenta.

Hoću da svih mojih pet igrača mogu da preuzimaju. Nikola ne može. ali stavio sam ga u tim jer je najbolji košarkaš na svijetu. Imate Nikolu, a mnogo njegovijh defanzivnih problema bi bilo riješeno sa Vembanjamom pored njega. Imate Nikolu, Vembanjamu, Kevina Durenta, Edvardsa na dvojci i Kejda. Svih pet mojih igrača mogu da šutiraju, igraju odbranu i dodaju", završio je Ostin Rivers.