Cirih se već godinama nalazi na vrhu evropskih gradova sa najvišim platama. Prosječna bruto zarada u ovom švajcarskom finansijskom i tehnološkom centru prelazi 90.000 eura.

Izvor: MONDO/Marija Atanasković

Kada se govori o gradovima sa najvišim platama u Evropi, Cirih se godinama nalazi na samom vrhu gotovo svih relevantnih rang lista. Prema podacima međunarodnih finansijskih i statističkih institucija, prosječna bruto zarada u ovom švajcarskom gradu značajno nadmašuje evropski prosjek, ali i primanja u većini svjetskih metropola.

Visoke plate su "posledica" kombinacije snažne ekonomije, visoke produktivnosti, razvijenog finansijskog sektora i kontinuovane potražnje za visoko kvalifikovanom radnom snagom.

Prema podacima UBS-a i OECD-a, prosječna godišnja bruto plata u Cirihu prelazi 90.000 eura, dok u pojedinim sektorima, kao što su finansije, farmacija i informacione tehnologije, ona ide i znatno iznad tog nivoa.

Iako su troškovi života visoki, posebno kada je riječ o stanovanju i uslugama, kupovna moć zaposlenih ostaje među najvišima u Evropi, što Cirih čini izuzetno privlačnom destinacijom za rad.

Kada je riječ o zapošljavanju, najveće šanse imaju stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija. Potražnja za softverskim inženjerima, data analitičarima, stručnjacima za sajber bezbijednost i vještačku inteligenciju stabilno raste, a domaće tržište rada ne uspijeva uvijek da zadovolji potrebe poslodavaca.

Zbog toga Švajcarska aktivno privlači strane stručnjake, naročito iz Evropske unije.

Vrlo traženi su i inženjeri različitih profila, posebno oni iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, automatizacije i energetike. Industrija visoke preciznosti, proizvodnja medicinske opreme i razvoj novih tehnologija oslanjaju se na visoko kvalifikovane kadrove, što se direktno odražava na visinu plata i sigurnost zaposlenja.

Zdravstveni sektor takođe nudi velike mogućnosti, naročito za lekare i medicinske sestre sa iskustvom. Starenje stanovništva i konstantna potreba za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom doveli su do toga da je ovaj sektor jedan od najstabilnijih na tržištu rada. U ovom slučaju, poznavanje njemačkog jezika predstavlja ključni uslov, ali se trud najčešće višestruko isplati.

Finansijski stručnjaci, ekonomisti, računovođe i revizori imaju priliku da ostvare izuzetno visoka primanja, ali je konkurencija u ovom sektoru znatno jača nego u IT-ju ili zdravstvu. Poslodavci najčešće traže kombinaciju vrhunskog obrazovanja, međunarodnog iskustva i odličnog poznavanja tržišta.

Zanimljivo je da dobre šanse za zaposlenje imaju i kvalifikovani zanatlije, poput električara, instalatera i tehničara. Švajcarsko tržište rada suočava se sa nedostatkom ovih profila, a plate su često znatno više nego u većini zemalja Evropske unije, uz visoke standarde rada i socijalne sigurnosti.

Cirih trenutno predstavlja grad sa najvišim platama u Evropi, ali i tržište koje nagrađuje znanje, stručnost i iskustvo. Za one koji poseduju tražene vještine i spremni su da se prilagode visokim profesionalnim standardima, ovaj grad nudi rijetku kombinaciju finansijske stabilnosti i dugoročnih karijernih mogućnosti.

(Nova/Mondo)