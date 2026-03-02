Marko je u bolnici bio od prošle nedelje, kada se i desio napad na njega.
Sin Snežane Đurišić, koji je nedavno doživio stravično mučenje na Vračaru, je izašao iz bolnice. Domaći mediji zapazili su Marka ispred bolnice, a kako dalje prenose, Marko Gvozdenović ima vidljivu posjekotine na čelu, povrijeđeno oko, a ostali su i ožiljci.
Naime, Marko Gvozdenović je nedavno doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloljetna djevojka N.O.
Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: Marku lice u posjekotinama i ožiljcima nakon stravičnog mučenja
Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloljetna djevojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.
U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede
Marko je uspio da teško povrijeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.
"Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom liječenju", rekao je tada izvor za domaće medije.
Izvor: Blic/ Mondo