Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: Marku lice u posjekotinama i ožiljcima nakon stravičnog mučenja

Autor Đorđe Milošević
0

Marko je u bolnici bio od prošle nedelje, kada se i desio napad na njega.

Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice Izvor: TV Pink/Printscreen

Sin Snežane Đurišić, koji je nedavno doživio stravično mučenje na Vračaru, je izašao iz bolnice. Domaći mediji zapazili su Marka ispred bolnice, a kako dalje prenose, Marko Gvozdenović ima vidljivu posjekotine na čelu, povrijeđeno oko, a ostali su i ožiljci.

Naime, Marko Gvozdenović je nedavno doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila je i maloljetna djevojka N.O.

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloljetna djevojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.

U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede

Marko je uspio da teško povrijeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

"Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom liječenju", rekao je tada izvor za domaće medije.

Izvor: Blic/ Mondo

