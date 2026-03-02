Kremlj je priopštio da je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom zbog, kako je naveo, „otvorene agresije“ na Iran i da je duboko razočarana načinom na koji su se događaji razvili.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedelju je osudio ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Ali Hameneija kao „cinično“ ubistvo, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo Ameriku i Izrael da su Bliski istok gurnuli „u ponor nekontrolisane eskalacije“.

Peskov: Duboko razočaranje zbog razvoja pregovora

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedeljak da Rusija analizira situaciju i donosi svoje zaključke nakon što je Vašington odlučio da pokrene napade na Iran, uprkos, kako smatra Moskva, obećavajućim pregovorima.

„Što se tiče pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, uz posredovanje Omana, svakako možemo izraziti duboko razočaranje jer se, uprkos izvještajima o značajnom napretku u tim pregovorima, situacija ipak pogoršala u otvorenu agresiju“, rekao je Peskov novinarima.

Dodao je da bi Putin kasnije tokom dana trebalo da obavi međunarodni telefonski razgovor vezan za Iran, ali nije otkrio s kim.

„Mogu samo reći da smo u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom i razgovaramo o situaciji u toj zemlji. Istovremeno nastavljamo dijalog s rukovodstvima zemalja pogođenih sukobom, uključujući države Persijskog zaliva“, rekao je Peskov.