"Dok se direktor bavi terorom nad radnicima, koji ne dozvoljavaju degradiranje ličnog integriteta, preduzeće Parking servis njegovom nestručnošću ili svjesno, svakodnevno trpi ogromne gubitke", kazali su iz Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Izvor: MONDO

“U saznanju smo da Parking servis već danima nema karata, kao ni blokova za pisanje parking naloga. Naime, na kioscima uopšte nema karata u iznosima od 0.40, 0.50 i 0.60 eura, a istovjetno ih nemaju ni kontrolori koji izdaju naloge od 2.40, 2.50 i 2.60 eura. Naime, karte koje su se distribuirale na kioscima nije moguće kupiti još od Nove godine, dok naloga za 2026.godinu nema od 24. februara, iz kog razloga kontrolori nisu u mogućnosti iste da izdaju, jer nisu obezbjeđeni blokovi”, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Sindikata Nenad Rakočević, javlja Antena M.

On podsjeća da kako se u prosjeku dnevno izdavalo između 700 i 1.000 naloga, kumulativno je to predstavljalo dnevni prihod i do 2.500 eura ili ukupno preko 20 hiljada eura štete do današnjeg dana.

“Ovaj ozbiljan problem osim što direktno utiče na korisnike, odnosno stanare koji uredno plaćaju i koji iz ovog razloga imaju manje ili nemaju mjesta na raspolaganju za parkiranje, a firma Parking servis istovremeno trpi značajan pad prihoda”, kazao je Rakočević.

Iz ranijih iskustava, kako navodi, dešavalo se da kada se prelazilo na nove sisteme i reorganizaciju rada, nije bilo ovako velikih propusta, niti je postojao prazan hod između, već je unaprijed bio pripremljen adekvatan sistem zamjene.

“Postavljamo pitanje, ko će odgovarati za ovako velike i neznavene odluke i ko će nadoknaditi sve gubitke preduzeća. Rukovodstvo Parking servisa definitivno ovaj problem mnogo ne tangira, jer su im misli zaokupljene najnovijim voznim parkom za njih troje čelnika, plaćen oko 120 hiljada eura. Tri vozila Škode su nedavno stigle i čekaju sakrivena do trenutka kada će se stišati javna i velika afera koja je nastala usled njihove nepotrebne i neracionalne nabavke”, navodi se u saopštenju.

Direktor sa svojim menadžmentom, kako navode, i dalje vrši ogromne pritiske, pogotovo prema članovima i samom Sindikatu Parking servisa “Naš glas”.

“Ubrzo će usljed toga kao samo jedna u nizu biti predata i krivična prijava u skladu sa članom 182 Krivičnog zakonika Crne Gore, gdje su se u potpunosti stekli svi potrebni uslovi. Međutim prije ove biće predata druga prijava koja na bazi opravdane sumnje tereti direktora i uvezano lice za tešku zloupotrebu položaja u namjeri sticanja lične koristi. Da su svjesni svih svojih postupaka, a nama potvrdilo uvjerenje da istrajemo do kraja, do konačnih pojedinačnih odgovornosti, menadžment je taktički promjenio način djelovanja prema članovima našeg sindikata, pa sada umjesto pritisaka istim degradiranim i uniženim ljudima nudi preraspoređivanje na bolja radna mjesta, ali pod uslovom da istupe iz Sindikata “Naš glas”, kazao je Rakočević, piše Antena M.

Nikola Lazović koji je, kako zaključuje Rakočević, nekadašnji aktivni pripadnik političkih struktura koje su vedrile i oblačile decenijama je očito bio dobar učenik, pa svoje iskustvo kako se neposlušni disciplinuju adekvatno primjenjuje i u svojoj novoj ulozi direktora i istaknutog predstavnika jedne političke partije u koju je prešao nakon 2020. godine.