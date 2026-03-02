Američka vojska kaže da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E. Kuvajt je priznao ovaj incident.

Izvor: X/@visionergeo/Printscreen

Američka vojska kaže da je Kuvajt "greškom oborio" tri lovca F‑15E Strike Eagle tokom borbenih dejstava. Podsjetimo, više američkih aviona oboreno je jutros iznad Kuvajta.

"Lovci američkog Ratnog vazduhoplovstva greškom su oboreni od strane kuvajtske protivvazdušne odbrane. Sva šestoro članova posade je sigurno katapultirano, bezbjedno evakuisano i u stabilnom je stanju. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo kuvajtskim odbrambenim snagama na njihovim naporima i podršci u ovoj tekućoj operaciji", navodi se u saopštenju.

Ranije je objavljen video snimak obaranja američkog lovca-bombardera McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Na snimku se vidi avion na značajnoj visini, potom eksplozija i zapaljeni motor, nakon čega letjelica gubi kontrolu i pada.

Nekoliko sekundi kasnije oba člana posade se katapultiraju i otvaraju padobrane. Avion je, prema dostupnim snimcima, pao u napuštenom području blizu oboda grada, a gust dim se dizao sa mjesta udara.

Navodni video snimak koji prikazuje trenutak kada je američki F-15 oboreno od strane protivvazdušne odbrane iznad Kuvajta, verovatno prijateljskom vatrom.

Iranska strana je prvobitno preuzela odgovornost za obaranje. Državni emiter IRIB preneo je saopštenje Centralnog štaba Hatam al-Anbije, zajedničkog operativnog štaba iranskih oružanih snaga, u kojem se navodi da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili američki F-15 na granici između Kuvajta i Iraka.

Američka komanda je ubrzo demantovala tu verziju događaja. Prema njihovom saopštenju, avion je oboren kao rezultat "prijateljske vatre".

Objašnjeno je da je F-15 bio podignut radi presretanja iranskih dronova, dok su i jedinice protivvazdušne odbrane na zemlji imale zadatak da presretnu iste mete. U takvom okruženju, sa više objekata u vazduhu, došlo je do pogrešne klasifikacije cilja.