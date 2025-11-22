Pero Antić je ostavio trag u NBA, iako je tamo otišao kao veteran. Džef Tig se prisetio nekih zajedničkih momenata koje je imao sa nekadašnjim centrom Crvene zvezde.

Džef Tig je nakon sjajne NBA karijere u kojoj je uspio da bude i Ol-star postao veoma popularan zbog odličnih anegdota koje priča iz igračke karijere, a sada je podijelio omiljenu – onu sa Perom Antićem. Njih dvojica su zajedno igrali u Atlanti, a Tig se prisjetio meča sa Šarlotom kada je Pero Antić pogodio trojku za produžetak.



„Tig, što ti je prolazilo kroz glavu kada si bio skroz sam na trojci, a Pero Antić šutnuo trojku s jedne noge za pobjedu?“, pitao je nekadašnjeg plejmejkera Atlante voditelj emisije. Tig je priznao da se toga ne sjeća.

„Biću iskren, nemam pojma o čemu pričaš. Pero je dao trojku s jedne noge? To je moj brat! Pero je pravi igrač, znao sam da neću dobiti loptu. Vjerovatno sam bio ljut. Daj mi prokletu loptu, Pero! Pozdrav za mog brata Peru, on je bio jedan od mojih najkul saigrača“, rekao je Tig.

"Prebiću te, kakav ruki"

Pero Antić je karijeru počeo u Rabotničkom, igrao je za AEK, Crvenu zvezdu, Lukoil, Lokomotivu Kubanj, Spartak i Olimpijakos, a onda je 2013. godine kao veteran došao u NBA. Nije baš imao 35 godina kao što kaže Džef Tig, ali...

"Imao je 35 godina i bio je ruki. Probali su da ga nateraju da radi stvari za rukije. Rekao im je: 'Brate, imam djecu tvojih godina, prebiću te.Pogledao sam ga i pitao koliko ima godina. Rekao mi je da ima 35 godina, da će da igra još dvije godine i da se povuče! Čovječe!", prisetio se Tig.

Antić je nakon dve sezone u Atlanti došao nazad u Evropu i zaigrao za Fenerbahče. Tu je ostao dvije godine, osvojio svoju treću Evroligu i na kraju završio karijeru u Crvenoj zvezdi.