Hit scena pred Beogradskom arenom posle utakmice Zvezde.

Izvor: Instagram/_allstaralyssa/MN Press

Zvezdin američki košarkaš Devonte Grejem naletio je na trubače ispred Beogradske arene. Jedan među njima zamolio ga je da ubaci novčanicu ili dvije u trubu. Najprije mu je to gestikulirao, a potom je bivši NBA as spustio prozor automobila, pa mu je trubač rekao: "Počasti nešto legendo, da popijemo ljubi te brat".

"Ne znam šta da kažem, nemam keš", rekao je Amerikanac i ostavio razočaranog trubača.

Pogledajte tu scenu posle utakmice Zvezda - Panatinaikos i sedme u nizu evroligaške pobede crveno-belih, za prvo mesto na tabeli.

Snimak je sa pratiocima na društvenim mrežama podijelila Grejemova devojka Alisa Tompson, sa kojom je posle Beogradske arene otišao na kuglanje.

Grejem još nije debitovao za Zvezdu

Dugogodišnji NBA plejmejker oporavlja se još od septembra od komplikovane povrede zbog koje još nije odigrao ni minut u crveno-bijelom.

"Počeo je da trenira nakon dužeg oporavka, usled povrede koju je zadobio na utakmici protiv Fenerbahčea u pripremnom periodu. Posle udarca koji je zadobio u periodu od dvije nedelje došlo je pojave koštane modrice koja je dijagnostikovana, pa je nakon toga uslijedio dodatni period mirovanja i rehabilitacije. Devonte se priključio ekipi i ulazi u trenažni proces, kako bi povratio takmičarsku formu i pripremio se za nove izazove i debitantske minute na zvaničnim utakmicama u dresu KK Crvena zvezda", saopštio je klub o njemu ove sezone.