Izvor: Profimedia

Trojkom Nikole Vučevića, Čikago je stigao do pobjede protiv Portlanda (122:121).

Vučević je na kraju imao učinak od 27 poena i osam skokova.

Pratio ga je Kobi Vajt (25), a kod Blejzersa se istakao Deni Avdija.

Reprezentativac Izraela je ubacio 32 koša uz po 11 skokova i asistencija.

Denver je sada na skoru od 11 pobjeda i tri poraza.

Oklahoma je nastavila niz pobjeda, pošto je lako dobila Sakramento (113:99).

Šaj Gildžus-Aleksander je za Tanderse dao 32 koša uz osam skokova.

Ostali rezultati: Klivlend – Hjuston 104:114, Indijana – Šarlot 127:118, Filadelfija – Toronto 112:121, Majami – Golden Stejt 110:96, Minesota – Vašington 120:109, Dalas – Njujork 111:113