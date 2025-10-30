Nikola Vučević je ponovo imao dabl-dabl, naš košarkaš je upisao 13 poena, 14 skokova, sedam asistencija i ukradenu loptu, u utakmici u kojoj je Čikago gubio na poluvremenu 64:62, a onda je u trećoj četvrtini (39:27) uhvatio ritam za pobjedu.

Izvor: Profimedia

Čikago je i nakon četvrtog meča bez poraza na startu sezone u NBA ligi. Zahvaljujući pobjedi protiv Sakramenta (126:113), Bulsi su na skoru 4-0, najboljem od sezone 2021/22, a i na čelu Istočne konferencije, zajedno sa Filadelfijom. Sakramento zauzima 13. mjesto na Zapadu sa pobjedom i četiri poraza.

Najefikasniji u ekipi Čikaga bio je Matas Buzelis sa 27 poena. Džoš Gidi je dodao 20 poena, 12 asistencija i osam skokova, a Kevin Hurter 18 poena.

Bivši igrači Čikaga bili su najefikasniji u redovima Sakramenta - Zek Lavin je imao 30, a Demar Derozan 19 poena. Domantas Sabonis je dodao 18 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je Malik Monk postigao 15 poena.