Asvel je nakon pobjede nad Partizanom doživio težak poraz od Monaka u Evroligi.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon što je Asvel savladao Partizan odigrao je najgori meč ove sezone i izgubio je od Monaka na svom terenu 84:52. U francuskom derbiju tim Vasilisa Spanulisa pregazio je rivala.

Asvel je odigrao toliko loš napadački meč da nije imao nijednog dvocifrenog koašrkaša. Po sedam poena imali su Zek Seljas, Glen Votson i Toma Ertel, a ni u redovima rivala nije bilo previše efikasnih.

Majk Džejms i Nikola Mirotić su imali po 12 poena, Eli Okobo 11, dok je nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Nedović upisao 5 poena za 17 minuta na terenu. Asvel je posle ovog poraza na začelju tabelem, dok je Monako sa sedmom pobjedom došao do sedmog mjesta.

U prethodnom kolu Asvel je savladao Partizan poenom razlike 88:87 i tako se digao sa dna tabele, ali sada će opet biti na začelju sa samo tri pobjede.