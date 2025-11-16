Pogledajte sjajnu reakciju Nikole Jokića koji je čekao Rudija Gobera i nije se pomjerio kada je Francuz naletio na njega.

Nikola Jokić odveo je prethodne noći svoj Denver do nove pobjede na gostovanju uvijek neugodnoj Minesoti (123:112). Uprkos tome što je igrao sa povredom, Jokić je ponovo zabilježio tripl-dabl učinak (27 poena, 12 skokova i deset asistencija), ali potez utakmice nije se našao u statistici.

U jednom duelu sa Rudijem Goberom, igračem koji ima više nagrada za najboljeg defanzivca NBA lige, Jokić je pokazao da ni on nije tako loš u odbrani.

Kada je Gober primio loptu malo dalje od koša i vidio prazan prostor ispred sebe, odlučio je da se zaleti i pokuša da zakuca preko Jokića – što se ispostavilo kao veoma loša ideja. Jokić je samo stao, pretvorio se u zid, a Gober nije mogao da ga pomjeri i na kraju je izgubio loptu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Zbog ovog poteza i navijači se smiju Goberu koji inače nije naročito dobar s loptom u rukama, posebno daleko od koša, tako da je bilo vrlo naivno očekivati da će moći da postigne poene pored Jokića kome uglavnom prišivaju titulu nezainteresovanog u odbrani.

Baš zbog toga što je drastično popravio svoju igru u odbrani, kao i čitav tim Denvera koji ima sedam pobeda u nizu, može da se priča o tome da su i legitimni kanididati za šampionski prsten NBA lige.

