Nikola Jokić je već godinama najbolji košarkaš na svetu, ali mediji u SAD redovno kreiraju sliku da neko drugi dobije MVP nagradu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pokušaće ove sezone da osvoji novu NBA titulu, ali i još jedno MVP priznanje u ligaškom dijeu sezone. Dok Denver Nagetsi nisu prvi favoriti za prsten, srpski košarkaš jeste kandidat za nagradu koju dobija najkorisniji igrač sezone.

Mnogo je onih koji smatraju da je Nikola Jokić u prethodnim sezonama "pokraden", odnosno da je njemu trebalo da pripadnu i dva priznanja koja su osvojili košarkaš Filadelfije Džoel Embid i košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander. Među onima kojima je žao Jokića jer ga mediji ne cijene dovoljno je i Brejden Fehoko, bivši igrač američkog fudbala.

"Nikada neću oprostiti NBA medijima zbog kampanje koju su vodili i dodjele MVP nagrade Embidu umjesto Jokića. Nikola Jokić je najbolji centar svih vremena", napisao je na društvenoj mreži "X" američki sportista Brejden Fehoko i izazvao brojke komentare - kako svojih saboraca, tako i onih koji se ne slažu.

I will never forgive NBA media for having voter fatigue and giving Embiid that MVP over Jokic. Nikola Jokic is the best big man of all time. — Breiden Fehoko (@BreidenFehoko)November 13, 2025

Ko je Brejden Fehoko?

Američki sportista Brejden Fehoko je 29 godina star, 191 centimetara visok i gotovo 140 kilograma težak igrač američkog fudbala. Rođen je u Honoluluu, na Havajima, ali mu je karijera vezana za kontinentalni dio SAD - prvo na koledžima Teksas Teh i Luizijana Stejt, a zatim i u NFL.