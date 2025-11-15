U 7. kolu AdmiralBet ABA lige bilo je 84:78.

Nije bio lako, ali pobjeda je tu – košarkaši Budućnost Volija boljom igrom u drugom poluvremenu savladali su Iliriju.

“Znali smo da će biti takva utakmica nakon pražnjenja i puta od prije tri dana. Očekivao sam težak meč, tako je i bilo. Bilo je želje, jednostavno su noge bile spore i fokus nije bio na nivou, to je glavna stvar. Na početku nismo mogli ništa da ubacimo, skupljali su reket, imali smo izgubljene lopte i dobijali lagane poene”, rekao je Andrej Žakelj, trener Budućnosti.

Sve je bilo bolje u nastavku, prenosi CdM.

“U trećoj četvrtini smo ubacili u brzinu više i ta razlika nam je na kraju omogućila da pobijedimo, a to je bio cilj danas. Već se fokusiramo na utorak i sljedeću utakmicu. Čestitam Iliriji na dobroj igri, želim im sve najbolje u nastavku sezone“, zaključio je Žakelj.