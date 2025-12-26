U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sunčano i danas, na sjeveru prijepodne maglovito.

Izvor: MONDO

Na sjeveru će tokom jutra biti magle ili niske oblačnosti, dok se u nastavku dana očekuju sunčani intervali. Na jugoistoku, a tokom noći i u većem dijelu zemlje, duvaće umjeren do jak vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnje temperature kretaće se od -5 do 9 stepeni, dok će najviše dnevne vrijednosti biti između 2 i 16 stepeni.

Podgorica: Preovladavaće sunčano vrijeme, uz pojačavanje sjeveroistočnog vjetra tokom noći.

Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna do 14 stepeni.