U “M:tel dvoranu Morača” stiže slovenačka Ilirija – taj duel je na programu u subotu od 19:30 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ilirija igra dobru košarku, uspijevaju da izvuku maksimum iz svake utakmice, dobro se pripremaju i odlično su vođeni — to se vidjelo i protiv Spartaka. To je ekipa prema kojoj moramo da imamo puno poštovanja i za koju moramo da se kvalitetno pripremimo", izjavio je trener "plavih" i dodao:

"Na treningu koji nas čeka treba da prođemo sve bitne stvari i da skupimo energiju poslije putovanja i zahtjevne utakmice u Njemačkoj. Važno je da odgovorimo energetski koliko god možemo i da uradimo sve što je potrebno da pobjeda ostane kod kuće."

"Oni su dobra i brza ekipa. Moramo da se držimo našeg plana, da igramo agresivno protiv njih i da ostanemo fokusirani. Ako to uradimo, sve će biti kako treba. Biće teška utakmica ako im dozvolimo njihovu igru, zato je naš glavni cilj da zaustavimo njihovog plejmejkera, njihove najiskusnije igrače i da budemo maksimalno agresivni", kazao je ukrajinski plejmejker Oleksandr Kovliar.