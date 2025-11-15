Niz plavih u ABA ligi prekinula je Crvena zvezda, nakon čega je protiv Kemnica stigla nova evropska pobjeda.

U Evrokupu sve ide po planu, ali vrijeme je da se Budućnost vrati pobjedničkom ritmu i u AdmiralBet ABA ligi.

Košarkaši BudućnostVolija u 7. kolu regionalnog takmičenja dočekuju Iliriju iz Ljubljane, a meč u “Morači” počinje u 19.30 časova.

Sve osim rutinske pobjede Budućnosti predstavljalo bi iznenađenje, ali trener Andrej Žakelj poziva na oprez.

“Ilirija igra dobru košarku, uspijeva da izvuče maksimum iz svake utakmice, dobro se priprema i odlično je vođena – vidjelo se to i protiv Spartaka. To je ekipa prema kojoj moramo imati puno poštovanja i za koju se moramo kvalitetno pripremiti”, rekao je Žakelj.

“Treba da prođemo sve bitne stvari i da skupimo energiju poslije putovanja i zahtjevne utakmice u Njemačkoj. Važno je da odgovorimo energetski koliko god možemo i da uradimo sve što je potrebno da pobijedimo”, dodao je Slovenac.