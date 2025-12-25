Preminulo legendarno krilo dvostrukog šampiona Evrope.

Nekadašnje krilo reprezentacije Škotske, Notingem Foresta i Derbi Kauntija, Džon Robertson, preminuo je u 73. godini. Legendarni menadžer Notingem Foresta Brajan Klaf nazvao ga je "Pikasom naše igre" i pod njegovim vođstvom je Robertson dao jedini gol u finalu Kupa šampiona 1980, kojim je engleski velikan odbranio titulu prvaka Evrope protiv Hamburga na "Santjago Bernabeuu".

Godinu ranije, Robertson je bio asistent u finalu za gol odluke Trevora Frensisa protiv Malmea u Minhenu.

Robertson je u svojoj autobiografiji iz 2012. napisao da ga je Klaf opisao kao "nespremnog, neurednog i nezainteresovanog, kao pravo gubljenje vremena". Kada je slavni menadžer preuzeo Forest 1975. Robertson je bio na transfer-listi, a onda je vraćen među nosioce igre i postao je jedno od najboljih krila na svijetu.

Kako je igrao? Kao Gigs, samo još bolje

Njegov kapiten u Forestu, Džon Mekgovern, opisao ga je kao "Rajana Gigsa, ali sa dvije dobre noge, a ne jednom", dodajući i to da je Robertson bio spretniji od čuvenog Velšanina.

Bio je reprezentativac Škotske, strijelac za pobjedu protiv Engleske 1981, kao i na Svjetskom prvenstvu 1982. Bio je reprezentativac svoje zemlje 28 puta, a bio je i pomoćni trener svom bivšem saigraču Martinu O'Nilu u nekoliko timova, uključujući Lester, Seltik i Aston vilu.

U Notingem Forestu je ostavio najdublji trag, prije svega nastupivši u 243 uzastopne utakmice između decembra 1976. i decembra 1980.