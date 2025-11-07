"Mi ćemo učiniti sve da se što bolje pripremimo, uprkos određenim problemima s povredama i potrebi da malo izbalansiramo pozicije u timu, ali to je sastavni dio sezone."

Vezali su košarkaši Budućnost Volija šest pobjeda u oba takmičenja (ABA liga, Evrokup) i sa puno samouzdanja čekaju derbi meč regionalne lige protiv Crvene zvezde u dvorani „Aleksandar Nikolić".

Nema sumnje da domaćinu pripada uloga favorita.

Tokom ljeta je formirao sjajan tim sa željom da se plasira, najmanje, u plej-of Evrolige, kao i da vrati trofej ABA lige u svoje vitrine.

Stigli su Čima Moneke, Džordan Nvora, Semi Odželej, Ebuku Izundu..., a nekadavno je stigao i NBA as Džared Batler.

Koliko težak zadatak očekuje „plave", pokazuje i podatak da su Beograđani vezali sedam pobjeda u Evroligii da su na čelu tabele sa Hapoel Tel Avivom.

„Mislim da je svima jasno protiv koga igramo, Crvena zvezda je vjerovatno tim u najboljoj formi u Euroligi i zasluženo se nalazi u samom vrhu. Riječ je o vrlo kvalitetnoj i odlično vođenoj ekipi. Mi ćemo učiniti sve da se što bolje pripremimo, uprkos određenim problemima s povredama i potrebi da malo izbalansiramo pozicije u timu, ali to je sastavni dio sezone. U Beograd idemo s pozitivnom energijom i dobrom atmosferom, spremni da pružimo maksimum i pokušamo da Zvezdi što više otežamo posao", ističe trener Podgoričana Andrej Žakelj.

Biće ovo 65. međusobni meča Crvene zvezde i Budućnost Volija u ABA ligi.

„Crveno-beli" su uspješniji, imaju 35 pobjeda, a Podgoričani 29.

Međutim, od posljednjih šest duela, crtnogorski šampionje četiri riješio u svoju korist.

Naravno, dobar je osjećaj, ali mislim da je najvažnije da ekipa pobjeđuje i da radim ono što je potrebno timu. Tri utakmice za redom sam bio MVP, ali u prethodnim nisam, i opet smo pobjeđivali — to je najvažnije. Što se tiče Crvene zvezde, znamo da je to odličan tim, dobro vođen i sa mnogo kvaliteta. Moramo biti spremni od prvog minuta. U odbrani moramo biti maksimalno fokusirani i agresivni. Očekujem tešku, borbenu utakmicu, sa dosta odbrane i fizičkog kontakta, onako kako to obično bude u ovoj ligi. Idemo da damo sve od sebe", jasan je Džuvan Morgan.