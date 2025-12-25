"Sanke moraju da uspore": Policija zaustavila Deda Mraza zbog brze vožnje, snimak postao pravi hit (Video)

Neobična scena iz Ohaja obišla je mreže nakon što je policajac tokom rutinske kontrole zaustavio automobil u kojem su se nalazili Deda Mraz i Baba Mrazica, obučeni u praznične kostime dok su žurili da iznenade ćerku na njenom radnom mjestu.

Izvor: Youtube/WTVG 13abc Action News | Toledo, OH

Stariji bračni par prerušio se u Deda Mraza i Baba Mrazicu kako bi iznenadili ćerku na radnom mjestu, zaustavljen je zbog prebrze vožnje u saveznoj državi Ohajo. "Incident" se dogodio u subotu u okrugu Fulton, a policajac koji ih je zaustavio, očigledno oduševljen prizorom, našalio se da bi zbog toga mogao da završi na "Listi nevaljalih".

Policajac iz kancelarije okruga Fulton prišao je vozilu kao i u svakoj drugoj rutinskoj kontroli, ali nije mogao da sakrije oduševljenje kada je u prednjim sjedištima ugledao praznično odeven par, što se vidi na snimku sa kamere koji je policija kasnije objavila na Fejsbuku.

"Dedа Mraz!", uzviknuo je policajac dok je baterijskom lampom osvjetljavao vozačev prozor.

"Deda Mraz ima oružje?"

Vidno uznemiren, "Deda Mraz" je brzo obavijestio policajca da posjeduje dozvolu za nošenje skrivenog oružja (CCW).

"Deda Mraz ima oružje? Teška su vremena!", našalio se policajac kroz smijeh.

"Moraš da se štitiš", odgovorio je Deda Mraz, dok je Baba Mrazica dodala: "A ni Sjeverni pol više nije što je nekad bio!"

Vozač je potom priznao da nije obraćao pažnju na brzinomer, dok mu je policajac objašnjavao da je razlog za zaustavljanje bila prebrza vožnja.

"Deda mraze, imate li vozačku dozvolu?"

"Deda Mraze, imate li vozačku dozvolu?", upitao je policajac, jedva zadržavajući smijeh, iako je znao pravo ime muškarca.

Muškarac je izašao iz automobila pokušavajući da pronađe dokumenta i uzdahnuo: "Deda Mraz ima 100 godina", dok se mučio da ustane. Policajac se našalio da će zbog zaustavljanja Oca Božića ostati bez poklona ove godine.

Na kraju, par je prošao samo sa usmenom opomenom.

"Deda Mraze, usporite malo", zamolio ga je policajac.

"Nik, znaš!", dobacila je Baba Mrazica sa suvozačkog mjesta.

"Poslaću Rudolfa na tebe!", uzvratio je Deda Mraz u šali.

Na zahtjev Baba Mrazice, policajac i Deda Mraz su čak pozirali i za zajedničku fotografiju, nakon čega su se svi zajedno poželjeli "Srećan Božić" i krenuli svako svojim putem.

Šerifova kancelarija je kasnije na Fejsbuku objavila: "Ho-ho, stani malo! Deda Mraz i Mama Mraz primijećeni su kako 'lete' malo brže nego što bi trebalo kroz okrug Fulton. Nije bilo uglja, samo prijateljsko upozorenje da i sanke moraju da uspore. Božić je i dalje po planu! Vozite bezbjedno i srećni praznici!"

(New York Post/Mondo)