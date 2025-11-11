Košarkaši Budućnost Volija gostuju ekipi Kemnica u 7. kolu Eurokupa.

Utakmica je na programu u srijedu, 12. novembra, sa početkom u 19:00h.

Naša ekipa putuje u Njemačku nakon poraza od Crvene zvezde u ABA ligi. Derbi smo igrali bez prvog plejmejkera tima, Jogija Ferela, koji je doživio povredu, a nije bilo ni Džejmsa Tomsona.



"Kemnic igra veoma nezgodnu košarku — imaju atletski tim koji mnogo trči, često igraju jedan na jedan i forsiraju brzu, čvrstu i agresivnu igru. Takav stil pravi probleme svima. U posljednjem kolu su ozbiljno namučili vodeću ekipu Burga, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu", kazao je trener "plavih", Andrej Žakelj.

"Očekuje nas zaista težak protivnik. Naša želja i cilj su jasni — želimo pobjedu na strani, ako hoćemo da ostanemo u vrhu grupe, i na tome radimo. Imamo određenih problema sa povredama, ali bez obzira na to, moramo se maksimalno pripremiti za fizičku igru, odgovoriti istom mjerom, biti fokusirani i pokušati da dođemo do pobjede u gostima", zaključio je Žakelj.