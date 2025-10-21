Nakon dva vezana poraza u Evrokupu, Budućnost Voli sjutra od 19h dočekuje Panionios.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli je na startu Evrokupa ubjedljivo savladala London Lajonse u gostima, a onda pretrpjela dva poraza i to od Trenta u Podgorici i Turk Telekoma u Ankari.

Ekipu Andreja Žakelja očekuje važna utakmica protiv tima koji je poslednjih dana pretrpio određene promjene.

Panionis se prije nekoliko dana rastao sa Lukom Pavićevićem, a ekipu privremeno vodi tandem Kris Hugaz i Nikos Karajanis. U međuvremenu Grci su u potrazi za novim trenerom, a prema tamošnjim medijima, prva želja je bivši trener Budućnosti - Aleksandar Džikić.

Panionios je u Evrokupu zabilježio samo jednu pobjedu, a u grčkom šampionatu je na poslednjem mjestu, bez pobjede nakon tri kola.

"Panionis nam dolazi poslije utakmice sa Olimpijakosom, u kojoj su tri četvrtine bili u egalu, što dovoljno govori da je riječ o veoma kvalitetnoj ekipi. Pokazali su reakciju i sigurno nas očekuje težak meč", smatra trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

"Za nas je ovo veoma važna utakmica i ne smijemo da bježimo od odgovornosti. Moramo da pokažemo manje oscilacija u igri, više kontinuiteta — posebno u odbrani. Potrebno je da se borimo za svaku loptu, da igramo agresivno i damo sve od sebe kako bi pobjeda ostala kod kuće", poručio je Žakelj.

Nakon dva poraza, Budućnost razmišlja samo o trijumfu u evropskom takmičenju.

"Znamo da je ovo važna utakmica u Evrokupu. Već imamo dva poraza, tako da moramo da odbranimo domaći teren. Svjesni smo da je protivnik kvalitetan tim, zato ćemo da se fokusiramo na skauting i pripremimo na pravi način", rekao je Flečer Megi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Američki bek poručuje da ekipa mora da bude spremna na borbu.

"Grčke ekipe su poznate po tome što igraju čvrsto i bore se za svaku loptu, pa očekujemo težak meč. Ali, ako uđemo fokusirano i spremni da se borimo, vjerujem da možemo do pobjede", zaključio je Megi.