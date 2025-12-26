Španija uvodi radare koji kažnjavaju vozače bez saputnika. Prve kamere na auto-putu A-2 počinju da rade početkom 2026. i kažnjavaće vozače koji sami koriste traku za više putnika.

Španija uvodi prve radare koji detektuju broj putnika u vozilu i kažnjavaju one koji voze sami. Generalna direkcija za saobraćaj (DGT) potvrdila je da će ovi "radari popunjenosti" uskoro početi da izdaju kazne automobilima sa samo jednom osobom.

Prve kamere biće postavljene na auto-putu A-2,glavnoj saobraćajnici između Madrida i Alkale de Enaresa, kada početkom 2026. bude otvorena nova Bus-VAO (traka za vozila sa više putnika). Od tog trenutka, svako ko bude uhvaćen da sam vozi u označenoj traci, automatski će biti kažnjen.

Podsticaj Špancima da dijele prevoz

Najnoviji potez DGT-a dio je šire strategije za rešavanje jednog od najvećih saobraćajnih problema u zemlji, previše vozila u kojima sjedi samo vozač. Prema zvaničnim podacima, u najvećim gradovima tokom špica čak 85 odsto automobila ima samo jednu osobu. Direktor saobraćaja Pere Navaro o tome govori već mjesecima.

"Da u svakom autu imamo po dvije osobe, imali bismo upola manje vozila, upola manju potrošnju goriva i upola manje emisija. Naša infrastruktura nije projektovana za 50 miliona ljudi, njeni limiti postaju očigledni", rekao je ranije ove godine.

Poruka je jasna: španski putevi su preopterećeni, a deljenje vožnje više nije pitanje izbora.Ta filozofija sada prelazi u praksu. Nova traka za vozila sa više putnika na A-2 biće u potpunosti automatski nadzirana kombinacijom čitača registarskih tablica i kamera za detekciju broja putnika.

Za razliku od starih VAO traka, više neće biti policajaca koji ručno provjeravaju, sada tehnologija preuzima.

Kako će sistem funkcionisati za razliku od klasičnih izdvojenih traka, nova VAO traka na A-2 biće dinamična.Lijeva traka će tokom špica postajati traka za vozila sa više putnika, a van gužve vraćaće se u normalan režim.

Biće rezervisana za vozila sa najmanje dvije osobe, javni prevoz, motocikle i hitne službe. Zanimljivo je da čak ni vozila bez emisija (sa plavom ekološkom oznakom) neće imati protekciju već će i ona će morati da imaju najmanje dva putnika da bi koristila VAO traku.

DGT navodi da će traka biti jasno označena LED markerima, novim saobraćajnim znacima i dinamičkim panelima, uz ulaganje od 3,9 miliona eura.

Prema prvim vizualima, mogla bi čak biti obojena u crveno kako bi bila odmah prepoznatljiva.Iako zvanična tehnologija još nije predstavljena, očekuje se da će sistem koristiti termalne kamere, slične onima koje već rade na francuskom autoputu A-83 između Nanta i Bordoa.

Ove kamere mjere toplotne tragove u vozilu da bi utvrdile broj putnika.

Šta dalje očekuje španske vozače

DGT jasno poručuje da je ovo tek početak. Ako se pilot projekat na prilazu Madridu pokaže uspješnim, radari za kontrolu popunjenosti mogli bi da se prošire i na druge važne saobraćajnice širom Španije. Agencija ih opisuje kao "fleksibilno i jeftino rešenje" koje se lako prilagođava različitim vrstama puteva.

Istovremeno, vlada priprema novi Kraljevski dekret koji bi lokalnim samoupravama omogućio da ograniče ulazak u Zone niskih emisija (ZBE) ne samo na osnovu ekološke oznake vozila, već i broja putnika u njemu, piše Euroweeklynews.

