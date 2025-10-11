“Moramo da pokažemo reakciju. Igramo protiv teškog protivnika koji je u dobrom ritmu, ali naš fokus mora biti na sopstvenoj igri – borbi, čvrstini i timskom duhu”, rekao je Žakelj.

Izvor: KK Budućnost Voli

Večeras u "m:tel dvorani Morača” Budućnost Voli dočekuje Cedevita Olimpiju, a trener Andrej Žakelj je poručio da od tima očekuje odlučan odgovor nakon neočekivanih poraza kod kuće od Spartaka i Trenta.

“Moramo da pokažemo reakciju. Igramo protiv teškog protivnika koji je u dobrom ritmu, ali naš fokus mora biti na sopstvenoj igri – borbi, čvrstini i timskom duhu”, rekao je Žakelj.

I plejmejker Jogi Ferel očekuje težak izazov:

“Cedevita Olimpija je veoma kvalitetna, dobro pokrivena na svim pozicijama. Moramo biti fokusirani, igrati hrabro i vjerovati jedni drugima”.

Tim Zvezdana Mitrovića ostvario je niz od četiri pobjede, dvije u Evrokupu, jednu na otvaranju ABA lige i Superkup Slovenije.

Sve to govori da momenat za meč sa “zmajevima” nije dobar za Budućnost, ali Podgoričani moraju da pokažu nešto više nego što je to bio slučaj u poslednja dva susreta kada su primili veliki broj poena.

Utakmica počinje u 20 časova.