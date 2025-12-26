"Seka mi je dala muža na telefon i tražio mi 20.000 eura": Adaktar žestoko potkačio pjevačicu, ona ga brutalno spustila

Nakon oštrih Adamovih riječi na račun nekadašnje bliske prijateljice, oglasila se i Seka Aleksić koja je iznijela svoju verziju događaja.

Izvor: K1/printscreen/ Pink/printscreen

Adam Adaktar nedavno je šokirao domaću javnost kada je otkrio prave razloge sukoba sa Sekom Aleksić. On je gostujući u jednoj emisiji upitan da li su njegove izjave vezane za pravoslavnu vjeru razlog njihovog udaljavanja, a on je to oštro negirao.

"Seka mi je bila drugarica, ja sam zvao da je pitam gdje da idemo na vantjelesnu kada nismo mogli da imamo dijete. Nije ona meni bila baš klijent, bila mi je drugarica. Posle se desila neka stvar... Otvaram ja frizerski salon 0-24 i treba mi 5 zvijezda da mi reklamira frizerski salon. Četiri moje drugarice kažu naravno da može jer znaju šta sam ja uradio za njih, a Seka mi je dala svog muža na telefon koji je rekao može, ali za 25.000 eura " rekao je Adam.

Potom je nastavio:

" Rekao sam okej, ali ja nisam planirao da izdvojim 25.000 eura za tu uslugu, mislio sam da ćeš doći zarad naše dugogodišnje saradnje doći na 15 minuta i snimiš mi to što treba. Od tada se nismo vidjeli, a ne zbog Boga. Na kraju krajeva snimali smo se uz to za liturgiju, tada joj nije smetalo" zaključio je Adam gostujući u podkastu "Hot Date".

Izvor: Youtube printscreen/ Bez Filtera sa Sarom Miom

Međutim, nakon njegove izjave, oglasila se i Seka Aleksić koja nije štedjela svog nekadašnjeg prijatelja.

" Seka je prestala zbog bogohuljenja koje mi je jako smetalo. Nemam ništa protiv Adama, smatram da sjajno radi obrve. Naravno da sam za reklamu frizerskog salona tražila novac, potpuno je normalno, njegove frizerske usluge nisam nikada koristila. Naša saradnja sa obrvama je bila obostrana, sa zadovoljstvom potpuno sa moje strane. Lično mi se nije dopao stav o Bogu, i jedini razlog zbog kog sam prestala da dolazim je taj", napisala je ona na Instagramu.

" Ne mogu baš da dozvolim da Adam već ko zna koliko puta po nekim emisijama govori ono što apsolutno nije razlog. Razumijem i da Adam misli da je to razlog, ali nije. Razlog zašto ne dolazim valjda znam samo ja?! Adamu i njegovoj porodici želim sve najljepše ", zaključila je Seka.

(Telegraf.rs/MONDO)