Do kraja je trajala žestoka borba, a Spartak je poveo trojkom Kenedija. Pogađao je i Tompson, ali je koš poništen zbog prekršaja vremena.

Spartak je i večeras u "M:Tel dvorani Morača" savladao Budućnost Voli, ovaj put nakon produžetka 97:93. Prva četvrtina protekla je u dominaciji “plavih” koji su imali dvocifrenu prednost, ali su gosti serijom 17:5 preokrenuli na 36:38.



Do kraja je trajala žestoka borba, a Spartak je poveo trojkom Kenedija. Pogađao je i Tompson, ali je koš poništen zbog prekršaja vremena.



U produžetku je Spartak napravio seriju 6:0 i sačuvao prednost do kraja, a pobjedu je potvrdio Nikolić trojkom. Budućnost je promašila čak 15 slobodnih bacanja, što je bio jedan od faktora poraza.