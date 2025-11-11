Markus i Markif Moris su javno i pred kamerama rekli da bi lako prebili i nokautirali braću Nikole Jokića, Strahinju i Nemanju.

Izvor: lev radin / Alamy /USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Braća Markus i Markif Moris tvrde da bi bez većih problema prebili braću Nikole Jokića - Strahinju i Nemanju. Dobili su pitanje od navijača o potencijalnoj tuči između njih, a NBA košarkaši nemaju dilemu. Tvrde da bi sve to bilo lako.

"To sr**nje je lagano, bilo bi kao odronjavanje", rekao je Markus.

The Morris Twins said it’ll be a ‘landslide’ if they had the opportunity to fight the Jokic brothers



“I’m 6’8 280…these big chested MFers can’t move. I’ll punch both of these n*ggas in their chest…I'm putting hands on them n*ggas easy. Like, it ain't even a question… it's…pic.twitter.com/YdnmAOXBlm — NBACentral (@TheDunkCentral)November 10, 2025

Na to se nadovezao Markif koji nije birao riječi dok je pričao o tome.

"Bez nepoštovanja prema njima, ali kada ih vidite pomislite da su ogromni. Čovječe, ja sam visok 208 centimetara, imam 127 kilograma. Ja sam atletski verzija ovih ljudi koji imaju velike grudi i ne mogu da se kreću. Udario bih ih u grudi i nokautirao bih ih", rekao je Markus.

Markus je podsjetio na to da Jokićeva braća imaju iskustvo sa tučama.

"Ne znam šta kažu da rade da se bave rvanjem ili tako nešto."

Uprkos njegovim riječima, Markif je uvjeren da bi se to lako završilo u njihovu korist.

"Pričamo o boksu, ne postavlja se pitanje, to bi bilo lagano. Vidjeli biste kako to izgleda. Oni pričaju da bi radili razne stvari, ali bismo ih mi dohvatili", zaključio je Markif.

Zašto je krenuo haos?

Vidi opis "Lagano bismo prebili Jokićevu braću": NBA igrači opet prijete pred kamerama, tvrde da bi ih nokautirali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 12 12 / 12 AD

Netrpeljivost između braće Moris, Nikole Jokića i njegove braće kranula je od meča Denvera i Majamija kada je Markif napravio nesportski potez i udario Srbina, a Jokić mu nije ostao dužan, poslao ga je na parket.

Pretnje su se nastavile, čak su Nikolina braća u jednom momentu napravili i Tviter nalog da bi odgovorili na prijetnje. Bile su sve to prazne prijetnje, pošto do fizičkog obračuna nikada nije došlo, ali se sve češće njih dvojica javljaju sa tim predlozima. Isto su rekli nedavno i Šekilu O'Nilu.