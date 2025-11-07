Partizan je poražen u 9. kolu Evrolige od Olimpijakosa

Izvor: MN Press

Partizan je doživio poraz i u devetom kolu Evrolige, crno-bijelima se jednostavno nije dalo... vodili su većim dijelom susreta protiv Olimpijakosa, a onda promašili, ispostaviće se, ključne poene ispod obruča, pa je meč završen rezultatom 80:71. Izabranici Željka Obradovića imali su prednost do 38. minuta, kad je usledila serija 11:0 domaćina, koja je odlučila meč.

Partizan je igrao energično i sa svega osam igrača, ali se to nije dalo primijetiti na terenu. Lideri su se smjenjivali, ali su glavnu riječ uglavnom vodili Dvejn Vašington i Tajrik Džouns, ali se posebno mora pohvaliti Nik Kalates koji je svojim iskustvom unio stabilnost u tim crno-bijelih. Međutim, posle solidne treće četvrtine uslijedila je četvrta u kojoj je tim iz Beograda u potpunosti pao.

Frenk Nilikina pogađao je i razigravao ekipu, dok crno-bijeli nisu imali jasan odgovor. U tim trenucima Bruno Fernando bio je jedini koji je odgovarao na bolju igru rivala, ali to nije bilo dovoljno. Krajnji rezultat govori da je pobjeda domaćina bila ubjedljiva, ali su crno-bijeli bili u egalu ili vođstvu gotovo čitav meč...

Krenulo je ujednačeno, rastrčano i igralo se koš za koš. Oba tima su na samom početku pogađala, u timu Partizana Dvejn Vašington je bio nepogrešiv u prvih 10 minuta, ali su crno-bijeli doživjeli osjetan pat u momentima kad Amerikanac nije bio na terenu. Taj period bio je uglavnom u drugoj četvrtini, kad je domaćin vezao 8:0 i poveo 31:25. Međutim, povratak Vašingtona označio je i bolju igru Parnog valjka, a uz njega i razigrani Tajrik Džouns, pa je tim Željka Obradović napravio novi niz od 8:0 za vođstvo 35:31.

Uspio je Olimpijakos da se vrati u meč, ali je centar Partizana bio poprilično razigran i nastavio da pogađa do poluvremena, tako su crno-bijeli u prvih 20 minuta imali i pola koša prednosti i na veliki odmor otišli sa 39:38. Ono što je išlo u korist domaćina, svakako su bili skokovi u napadu kojih je do poluvremena imao osam, dok su crno-bijeli stali na tri, dok su timovi u ostalim segmentima ostali gotovo ujednačeni.

A, onda je uslijedila treća četvrtina koju je Partizan dobio prvi put u ovoj sezoni (19:15). Uspeli su izabranici Željka Obradovića da održe vođstvo tokom narednih deset minuta, mada nisu donosili mnogo pametnih odluka. Osim promašaja, problem su predstavljali i faulovi, od četiri mala faula, sva četiri napravljena su na šutu... pa je Olimpijakos i na taj način dolazio do poena.